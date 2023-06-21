炎亞綸今（21日）遭網紅耀樂出面指控偷拍性愛片還外流，甚至在耀樂開記者會說明時，忽然闖入鞠躬道歉並痛哭，好形象頓時全毀。除了被撤銷2022年十大傑出青年的當選資格，不少代言與節目也紛紛告吹，他替機能外套品牌ONE BOY拍攝的新廣告釋出不到一個月時間，就鬧出風波，後續去留惹人關注，品牌也對此說明。

炎亞綸曾在2022年獲頒「十大傑出青年」，稍早國際青年商會中華民國總會發出聲明，撤銷炎亞綸第60屆中華民國十大傑出青年之檔選資格，Uber Eats也宣布暫停炎亞綸廣告活動。而他替ONE BOY拍攝的廣告圖文，目前仍留在社群上，引來不少網友好奇「確定還要留嗎？」

目前品牌已將YouTube上炎亞綸與蔡亘晏所拍的最新廣告轉成「不公開」，搜尋已找不到，除非點選相關網址才看得見，同時回應本報：「目前品牌仍在謹慎評估中，暫時不太方便回覆，不好意思，有詳細後續會主動聯繫，感謝關心。」

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