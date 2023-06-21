本次端午連假為疏散車潮，基市府祭出西二西三碼頭停車場每小時5元的優惠，圖為前往西二、西三碼頭停車場之指引。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

端午連續假期即將到來，為紓緩連假觀光旅遊的車潮，基隆市政府推出「好通行＋夠停車」行動計畫，除了有免費接駁專車外，在西岸的西二、西三碼頭於連假期間的中午12時至晚上8時，停車每小時只要5元。

於西二、西三碼頭停車場停車後，可於「碼頭工會站」搭乘免費接駁公車致廟口商圈，相當方便。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

交通處表示，本次端午連續假期自6月22日至25日共計4天，預期基隆各大景點都將吸引人潮到訪，市區廟口夜市周邊更預估有大量車潮湧現。為解決交通問題，市府將運用來往西三碼頭停車場及廟口夜市的免費觀光接駁公車，搭配連假期間實施優惠停車費率，吸引觀光客多加利用西二及西三停車位。

交通處說，西三碼頭停車場實施端午連續假期停車費率調降，從中午12時至晚上8時費率自每半小時20元調降為5元，民眾駕車可從國道一號大業隧道出口沿西岸高架橋前往中山二路36巷旁西三碼頭停車場。

而本次連假6月22日至25日期間，市府也特別再協調交通部航港局及基隆港務分公司商借「西二後線停車場」提供近100席停車位，同樣以每半小時5元的停車費費率來吸引車輛停放使用，收費時間為端午連假的每日中午12時至晚上8時，開放至連假最後一日（6月25日）晚間8時止，也歡迎民眾多加利用。

另為加強導引外來遊客車輛進入市區前能行駛西岸高架道路，交通處除透過資訊可變系統（CMS）及臨時導引牌面外，並沿途掛設國旗明顯提醒停車遊客，便利行駛到西二及西三碼頭順利停車。

交通處提醒，民眾到訪基隆也可多利用台鐵、國道客運及快捷公車等大眾交通運輸工具，節能省錢方便又快速。