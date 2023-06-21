行政院長陳建仁宣布推動高中職全面免學費，台灣青年民主協會表示，在12年國教現行政策下，高中職屬於國民教育，國家自應透過政策彌平公私立高中職之教育資源落差。行政院今拋出「高中職學費全免」政策，可預見將使家長與學生在選擇就讀高中與高職，抑或公私立學校時，能有更公平且合理的受教機會。

台灣青年民主協會提到，除了學費之外，許多高中職透過其他名義向學生額外收費，包含「寒暑輔」等課輔費用、家長會費、冷氣使用費或維修費等，雖然「教育部主管高級中等學校向學生收取費用補充規定」與各地方政府已有清楚規定這些費用的收費上限，以及退還標準，青民協卻每年都收到多校學生反映學校違法超收等情況，教育部既然已經立法，也希望減輕家長、學生之負擔，就應該嚴格執法，杜絕學校違法透過不同名目收費，否則教育部替家長與學生減壓，以及落實教育平等的美意又將打折扣。

台灣青年民主協會指出，事實上，配合12年國教，自2014年起，教育部已實施高中職免學費政策，惟高中設排富條款，而過去在排富之條件設計與認定，引發諸多爭議，教育部也無法清楚解釋排富的門檻設計邏輯。

台灣青年民主協會說，本次政策雖達到「高中職學費全免」之效果，但實際作法為「取消排富條款」，因此建議教育部應清楚向國人說明此政策為既有政策之調整。