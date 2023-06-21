「抖音男神」耀樂近日控訴16歲時遭到炎亞綸硬上、偷拍私密片，炎亞綸第一時間發文道歉，引發外界熱議，不過美女主播陳海茵在他的道歉文下面留言一句話，卻被網友批評「幸災樂禍」，對此，她也將留言刪除了。

炎亞綸對於耀樂的指控，第一時間也道歉，坦言兩人交往過，並對於自己在感情有許多偏差、扭曲作法，表示會承擔錯誤，也喊話會盡力彌補一切，道歉文一出立刻引來大批網友湧入留言，其中前美女主播陳海茵也留言「加油！穿比不穿還涼～」，同時附上笑歪的表情符號。

對此，網友見狀都傻眼砲轟「人家已經違法，跑來這邊加油，真是幸災又樂禍」、「你知不知道自己在鼓勵什麼？」、「還加油？確定捏」，而陳海茵本人沒多做回應，但似乎意識到情況不對勁，就默默把留言刪除了。

前美女主播陳海茵。（圖／取自陳海茵臉書）

耀樂今（21日）召開記者會，詳細說明16歲遭到炎亞綸強迫性交、偷拍性愛影片的經過，未料炎亞綸無預警現身記者會現場，並鞠躬道歉，讓耀樂一度崩潰，而炎亞綸則是再次強調「絕對沒偷拍，雙方是合意的」，不過士林地檢署目前已主動偵辦，針對涉嫌違反兒少性剝削防制條例等蒐集相關事證。

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