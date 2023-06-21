童年只有一次！有位人妻生個2個孩子，1個讀國小二年級，1個讀國小五年級，她也時常帶著孩子出去露營，不料，卻被自己的親媽唸「對孩子太放縱，總是不會看時間，老是出門玩」，有次因為2個月前訂到的營位，也不想要浪費這次機會，於是要帶著孩子去露營，但因正逢下周要考試，遭媽媽勸說「晚一個禮拜出門不行嗎？」，對此，她也感到無奈「是不是自己太愛玩？」，能讓自己和孩子一起放鬆「錯了嗎？」。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她生了2個小孩，1個讀國小二年級，1個讀國小五年級，然而娘家媽媽因為重視讀書這一塊，因此，她時常被媽媽唸「對孩子太放縱，總是不會看時間，老是出門玩」，她指出2個月前訂了營位，準備要出們時，卻被媽媽勸說「晚一個禮拜出門不行嗎？孫子下周要考試了」，但是她認為露營的營位要提早預訂，不是說要出門玩就可立即訂到。

對於媽媽的擔憂，她非常不解「是不是自己太愛玩？」，但是訂好1個月出門露營1次，讓自己放鬆也讓孩子也一起放鬆，這樣的做法「難道錯了嗎？」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「小學的功課還好吧，童年就是要玩」、「提早複習就好了」、「你放心，會讀的就會讀。不愛讀的你怎麽逼都不愛讀」、「可以把課本習作帶出門啊」、「我覺得沒差，差在觀感而已」、「你是孩子的家長，你能接受小孩考出來的成績就好了」、「套一句我爸媽最愛說的話，小孩是你的，你愛怎麼教就怎麼教」。

不過另外也有網友認為「要給小孩子放鬆，可以等考完再放鬆」、「提早兩個月，其實已經算有早通知了。不是卡到月考期末考的話，小考其實沒啥差」、「考完再放鬆，媽媽很關心妳，幫妳注意小孩功課」、「唉，還是把書讀好」、「都要考試了還是盯緊點，你不在乎那就你家的事」。