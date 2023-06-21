俄羅斯著名的瓦格納集團(Wagner Group)在去年從監獄裡招募囚犯兵，只要入伍個月就能清除犯罪記錄。現在俄羅斯政府決定自己來，並在剛剛完成了招募囚犯兵的立法工作。

莫斯科時報(TheMoscowTimes)報導，俄羅斯下議院國家杜馬在周二完成了一系列法案，允許目前被關的囚犯，以及已服完刑的前科犯，或是犯罪嫌疑人，都可以透過加入部隊，洗白自己的犯罪紀錄，稱其為「重生」

該法案還規定，如果罪犯兵戰鬥受傷，或是服役到65歲退休年齡，也可以提前刪除他們的犯罪紀錄。

法案隨附的註解寫道：「此立法是因應民意，有許多人希望參加合約兵役，但困於現有法令不允許而無法與他們簽約。」

另外，有些罪犯是不能透過入伍換取赦免，包括間諜罪、叛國罪、恐怖主義、性犯罪和其他被列入的嚴重犯罪。

不過，由於法律不涉及現役軍人，這意味著在理論上，涉及間諜罪、叛國罪、恐怖主義、性犯罪的現役軍人可以因服役表現而獲得赦免，這有些奇怪。

另外就是未定罪的嫌犯，也可以以入伍從軍的方式換取停止刑事訴訟與調查。

法案在下議院杜馬通過後，將送往上議院進行投票，預計也會獲得通過，屆時普丁再簽署後就會成為法律。