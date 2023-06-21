美國電動車大廠核心零件來源、全球第二大協作機器人品牌、世界上能適應最大溫度差的加工機器，居然都在台灣！Discovery頻道與外交部攜手推出全新節目《台灣無比精采：智慧機械》，讓台灣製造產業躍上世界舞台，展現邁入工業 4.0時代與因應新冠肺炎疫情爆發，台灣製造商如何在多方挑戰下，結合專業知識與開拓性技術，改造生產模式在全球開創新局，包括首創在機械手臂中內建智慧視覺系統、打造全球第一個電動車七合一動力總成，以及發展能適應最大溫差的加工誤差彌補技術，透過三個故事，向全球揭開台灣製造業「隱形冠軍」的面紗，展示台灣供應鏈的創新能量、實力與價值。

Discovery頻道與外交部合作邁入12年，不斷累積高品質的紀實節目在國際間為台灣成就發聲，《台灣無比精采》系列正是雙方努力製作精彩的在地內容，這次聚焦智慧機械領域，透過鏡頭深入探索台灣製造業先驅，在面對原物料價格飆升、勞動力嚴重短缺、環境意識提高和智慧化浪潮席捲之下，如何從員工福利、產品品質、工廠營運到環境保護等全方位轉型進化，開創集智慧、永續、效率與安全於一身的未來產業新價值與型態。多年來台灣製造業持續展現強力成長動能，積極應對數位化和永續趨勢的崛起，透過轉型智慧工廠、結合AI與大數據等方式來強化企業韌性與提升產線效率，在全球市場上獲得卓越的成果。外交部期許，透過Discovery觀點借鏡這些產業先驅的成功心法，並以國際播送平台向海內外觀眾展現台灣產業在全球經濟中扮演的關鍵角色，再次擦亮MIT招牌。

在講求便利與效率的時代，達明機器人推出全球第一個自帶智慧視覺系統的協作機器人，比一般需外接視覺的機器手臂更加省錢、省時、省工。有別於傳統工業機器人需要獨立環境、遠離人員，協作型機器人更聰明、簡單、安全，能和人在同個空間一起工作，達明機器人內建AI原生引擎，並搭配自動對焦、定位等訓練，讓機器手臂能進行物料分類及組裝，大幅減輕物流、電子、食品製造等產業人員的工作負擔與職災風險，推出後4年內便躍升為全球第二大協作型機器人廠商，如今全台已有高達8至9成的半導體廠商使用達明機器人產品，而達明機器人更精益求精，積極研發自帶AI功能的AI協作型機器人，用AI辨識肉眼難以判斷的刮痕、披薩口味，甚至讓機器人能自我審查檢驗後再出貨，重新定義下一個世代協作機器人的應用。

為了響應淨零碳排目標，全球汽車產業正積極拓展電動車領域。富田電機以傳統馬達起家，在市場變化之際敏銳洞察，快速布局並成功轉型。透過重新設計生產流程，打造出全世界第一個電動車七合一動力總成系統，並運用智慧技術將製造及品管時程大幅減少，後段組裝一顆電動車的動力系統從10 分鐘縮短為 7 分鐘，更讓從前人工需耗費1小時的校正工程縮減15倍，只要4分鐘就能完成！製作效率的加速讓單日生產量從原本的20台提高到90台，也讓富田電機成為美國電動車大廠與日本百年車廠的電動車核心零件供應商之一，將台灣零組件成功外銷，並重新定義台灣在全球電動汽車供應鏈中的角色。

碳有價時代來臨，美國和歐盟分別計劃自2024年和2026年起，針對進口貨品依碳排放量課徵「碳關稅」，而日常生活中從飛機引擎、汽車、自行車到鞋子，許多物品都仰賴工具機以機械或化學方式將堅硬的材料加工成零件或工具，台灣身為全球工具機第5大出口國，面對零碳轉型趨勢，台中精機研發智慧盒進行即時數據收集分析及性能校正，減少機器過度耗工所產生的碳排放。此外，因溫差導致機械熱脹冷縮而產生加工誤差一直是機具加工的痛點，台中精機結合AI建立溫度實驗室，發展從15℃至35℃全球溫度跨最大的熱補償技術，外銷到各地也能適應全球的環境溫度，提升效率與良率之餘同步降低暖機、報廢所產生的能源耗損，以每年減少5％的碳排量目標努力，帶領傳統產業邁向智慧化與綠色永續的雙向轉型。

《台灣無比精采：智慧機械》將於明（22日）晚上10點於 Discovery頻道台灣首播，並於7月5日起陸續在亞洲各地播出。