引爆運動訓練21日宣布正式成立花蓮第一支U12（Under 12）社區型俱樂部籃球隊，此隊由橘子關懷基金會冠名贊助，並命名為「花蓮橘子猿」同時參與球隊logo與球衣設計，以搶眼鮮明的主視覺，呈現球隊勇敢冒險、前進夢想的精神。球隊共20名球員，將在7月2日的引爆籃球訓練年度總決賽上，披上專屬球衣，進行第一場正式比賽。

引爆自2017年成立以來深耕國內青少兒運動教育，在台北，新北、新竹、台中、高雄都有社區型俱樂部籃球隊。引爆所屬的逸起飛運動教育為展逸國際企業集團子公司，經由董事長張憲銘引介橘子關懷基金會，雙方因彼此核心理念相近，遂以推動夢想實踐為共同目標，合作將社區型俱樂部籃球隊首度引進東部地區。

本計劃選定近年於校際、國內賽事中屢獲佳績、籃球人才輩出的花蓮自強國中為集訓場地，招募共20名6到12歲、對籃球充滿熱情的孩子，正式成立球隊，為推動青少兒運動教育立下一大里程碑。

橘子關懷基金會自2008年成立，致力於推動冒險倡議和夢想實踐，在首次冠名籃球隊的計劃中參與了「花蓮橘子猿」球隊命名、logo和球衣設計的過程。橘子關懷基金會表示，之所以取名為「橘子猿」，是結合基金會的核心形象「New APES 新人猿」，以此勉勵球員透過籃球，成為勇於突破舒適圈、以冒險的態度朝向夢想邁進的新世代。

球衣設計上使用橘色和藍色，並以花蓮著名的大理石為靈感、結合象徵數位科技的雜訊圖素，描繪成岩石的紋理，在視覺上呈現球隊logo中猿人站在岩石大地上的形象，更象徵了花蓮橘子猿充滿活力的熱情與堅定不屈的態度。

「花蓮橘子猿」籃球隊即將於7月2日登場的EMPOWER總決賽，迎來他們的第一場正式比賽。比賽當天橘子關懷基金會執行長陳秉良將出席觀賽，並將專屬球衣捐贈給球隊；這群活力與實力兼具的孩子們將披上屬於自己的正式戰袍，以堅定的決心和態度爭取佳績。