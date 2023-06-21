聽到一殯明年可能拆除，住在這超過20年的居民引頸期盼，房仲業者也透露雖然中山區處蛋黃區，但一殯周邊卻長期處在蛋白價，分析一殯拆除後，房價跟中山區其他區域的落差可被弭平，漲幅可預期達10％至20％左右。不過房仲也坦言，若是未來興建社福、長照等設施而非商場，房價也會相對被影響，拉抬效果會較商場來得低。

依據實價登錄資料，近三年中山區的中古屋成交價一坪約落在65至75萬，但一殯周邊300到500公尺內的房價卻是一坪50至65萬，房價有明顯落差。

房仲業者表示，南中山的舊公寓目前均價均價落在每坪50至60萬，新建大樓則落在60至70萬，一殯說要遷後，已經有房價在反映，但不是緊鄰殯儀館的路段，而是榮星花園、行天空周邊的新建案，每坪單價開到80萬。至於緊鄰殯儀館的民權東路以南、建國北路等地段都是舊建築，且多數都是自用客戶，必須等到一殯確定拆除後，才有可能有10％至20％左右的漲幅。

住商機構企研室執行總監徐佳馨則表示，由於周邊舊公寓的一樓多為殯葬業，民眾購買空屋的意願低，要等到確定拆除，殯葬業者撤走，房價才有可能慢慢朝向中山區的均價靠攏，但也不太有機會超越其他區域。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡則認為，該區在土地使用分區比較特殊，周邊還是有殯葬產業，加上該區自住戶比較多，因此整體交易量一直拉不起來，等到抗性因素遷走，該地段交通便利，又離敦北商圈很近很多公司行號，相信成交量一定會大幅提升。

至於里長希望該空地不要做長照、社福或是醫院，而希望市府打造交通、行政以及商業合一的綜合大樓，房仲業者坦言，如果以商場來講，房價拉抬作用確實較公家長照機構有效，因為現在市場主打無非是交通或商圈，但無論何者一定都比殯儀館好，公家機構常會伴隨接駁公車、公眾休閒空間等相關福利多少也能拉抬房市。