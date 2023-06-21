鄰近新前墩社區的柏村、多年與安瀾3所國小師生，前往瓜田摘瓜搶先品嚐美味西瓜。（于家麒攝）

睽違5年的金門「新前墩西瓜節」即將於7月8日再次登場，主辦單位新前墩社區發展協會日前邀請鄰近的柏村、多年與安瀾3所國小師生前往瓜田摘瓜，搶先品嚐美味西瓜，社區理事長陳貴仁表示，西瓜節舉辦到今年已是第12屆，除了有傳統的西瓜免費爽吃、控土窯雞、有獎徵答等活動，還新增了5項戰技體驗闖關摸彩，以及網紅雨傘老街可拍照，屆時歡迎地區鄉親一起共襄盛舉，大快朵頤吃瓜趣。

陳貴仁說，該社區居民為了籌備已停辦5年的西瓜節，自今年3月間就開始規畫及種植活動所需的瓜果，並提前邀請多年、柏村、安瀾3所國小，共300名小朋友到場種下「富寶」、「黑美人」、「小玉」等6品種、共約1200顆西瓜，歷經約70天的照料和灌溉開始收成，近日在師長的帶領下親手摘瓜開心採收，大快朵頤品嚐自己種下的甜美果實。

主辦單位精心打造古厝老街雨傘藝術裝置，讓參與的民眾搶拍當網紅。（于家麒攝）

陳貴仁也說，之前的幾屆的西瓜節，都是社區的成員以變裝、跳舞、軋瓜、划拳等方式辦理，今年的節目則有古厝老街雨傘藝術裝置、田中尋寶採瓜、西瓜人偶及藝人演唱同樂會、開瓜典禮、鄉村風味瓜瓜餐等活動，還有現場報名的「過五關送西瓜」闖關遊戲，並開放30組控土窯雞體驗活動，有興趣的民眾可先向該社區發展協會預定，每組酌收費用700元，名額有限，手刀要快。

活動開放30組控土窯雞體驗，有興趣的民眾可先向新前墩社區發展協會預定。（于家麒攝）

種植西瓜將近70年的老農夫陳為吉則說，今年因雨水太過豐沛，西瓜的收成狀況並不理想，但在社區人員的細心照料下，仍收成了將近1千顆西瓜，扣掉送給3校師生每人1顆，大概還剩500顆左右，社區也在這兩天開賣，想要品嚐西瓜的民眾可以到社區來購買，其中富寶品種每斤賣20元，小玉西瓜每斤18元，數量有限，賣完為止。