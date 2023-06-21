DC超級英雄電影《閃電俠》上周在台上映，截至20日，全台票房已破6600萬，不少觀眾認為劇情精彩又溫馨、角色帥氣有趣，片中也藏滿彩蛋和驚喜，值得進戲院多刷。21日曝光幕後花絮，導演安迪馬希提和製作團隊分享表面上看起來無所不能、擁有超能力的閃電俠，其實也有脆弱固執的一面。

該片編劇克莉絲汀哈德森也是《猛禽小隊：小丑女大解放》的編劇，先前曾在台北倫敦連線記者會上透漏媽媽是台灣人。她表示，閃電俠之所以在超級英雄裡獨一無二，是因為他很戰戰兢兢，想要改正情況，善盡職責，天生富有道德感，同時也是極為討喜和引人共鳴的角色。製片芭芭拉馬希提補充表示：「閃電俠是比較歡樂的角色，他擁有速度、力量和正向的性格，還經歷了情感起伏。」

片中，閃電俠第一次跑得超越光速，能讓他穿越時空回到過去，拯救他的母親不被殺害，但這個決定卻意外引發宇宙危機。導演安迪馬希提說：「我們都想要回到過去，但他不瞭解這種超能力造成的漣漪；薩德將軍的出現讓故事變得緊湊，我們必須阻止他，因為薩德將軍讓世人命運未卜，將造成巨大災難。」