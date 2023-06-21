52歲男藝人NONO（本名：陳宣裕）在演藝圈多年，近日遭控強壓小模揉胸，試圖將對方底褲扯下，同時解開褲頭磨蹭，對此NONO在19日回應：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」今（21日）網紅小紅老師開記者會踢爆多起事件，NONO也改變態度發文宣布停止演藝工作深刻反省，律師也指出如果爆料屬實，NONO恐關30年。

據《自由時報》報導，律師丁昱仁指出，性侵案件若成立，合併最高可執行30年徒刑。據悉刑法221條，「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。」及第224條「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處六月以上五年以下有期徒刑。」

（來源／影片取自中時新聞網娛樂YouTube，如遭刪除請見諒。）

小紅老師今（21日）表示收到近20位受害者的訊息，其中有2位女性被性侵，第1位事發時間在2015年，那時被NONO拖到廁所性侵，「我記得他手毛、腳毛很長，那邊非常大，所以我記得我非常痛」，第二位受害女性於2011年被性侵，當時「他（NONO）還在車上對她強行進入，他還講說只要沒射就不算了，剛才是練習」，還有幾位是指交，受害者除了有私訊截圖還有錄音檔，小紅老師表示發生時間久遠所以NONO覺得沒有證據才打死不認。至於是否要提告，需要集結更多受害者的資訊才能提告，沒有要破壞NONO家庭，也沒有要求償鉅額賠償金，只希望NONO能和受害者們道歉。

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