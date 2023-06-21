東大門夜市"5烤蝦260元" 遊客控:"東大盤"夜市?!│中視新聞 20230621

這樣的價格你能接受嗎？一名網友抱怨，他去花蓮東大門夜市買了5隻烤蝦，要價260元，覺得自己被「敲盤子」，貼文一出，引發網友論戰，有人覺得夜市越來越不親民，也有人認為價格很合理，直說：「明蝦窮鬼不懂啦」。對此，業者也出面回應，強調現場都有標明價格，「5隻才漲10塊錢」。

日前有網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，他去花蓮的東大門夜市時，在某家標榜「通通50元起」的燒烤攤買了5隻烤蝦，結帳金額為260元，換算下來一隻蝦子要52元，讓他覺得無法接受，狂酸：「東大盤夜市，歡迎大家振興花蓮經濟」。

網友抱怨，在東大門夜市買的烤蝦5隻要260元，狂酸是「東大盤夜市」。（圖／爆怨公社）

貼文曝光後，引發網友論戰，有一派人認為夜市價格越來越不親民，「現在夜市東西 要吃飽，算一算真的加個200元可以海鮮燒烤吃到飽」、「你就盤子啊」、「夜市坑人多，注意」、「上次去吃玉米！平均一隻150起跳」。

不過也有內行人指出，這種蝦子是比較大的明蝦，價格還在合理範圍，「明蝦窮鬼不懂啦」、「這尾蝦子成本也要快30，烤好不用代工費用？」、「其實東大門的價格不算貴，窮的是這人」、「大蝦還行啊」、「鬼島刁民日常」、「大隻的這價錢合理吧」、「不是小白蝦，有點SIZE一隻52還好吧」。

根據《中視新聞》報導，楊姓老闆無奈表示，前陣子食材通膨嚴重，不得以只好漲價，並拿出發文者購買的同款蝦子，尺寸等級是店內的第二大，直說：「5隻才漲10塊錢」，且店內也有販售普通尺寸的懶人蝦，8隻只要100元，同時他也強調，店內都有明確標價，沒有故意「敲盤子」。