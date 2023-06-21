去年霹靂舉辦記者會，首度曝光偶版的角色。（資料照）

《巫妖王之怒》拿下坎城國際創意節遊戲娛樂創意獎銅獅獎。（擷取自官網）

端午前夕，霹靂國際多媒體再傳喜訊，霹靂與知名電玩遊戲《魔獸世界》合作的《巫妖王之怒》宣傳影片，一舉奪下2023年首屆坎城國際創意節遊戲娛樂創意獎銅獅獎，對此霹靂國際多媒體總經理黃亮勛表示：「從凌晨就一直熬夜等著公佈得獎，看到《巫妖王之怒》獲獎，開心到睡不著，忍不住馬上跟團隊分享。」

黃亮勛開心說：「坎城創意節今年新設遊戲娛樂創意獎，霹靂參與推出的影片即得獎，這是對霹靂團隊莫大的肯定，因為這次的合作真的很不容易，從前期的討論企劃，到戲偶的製作，再到拍攝、後製，對團隊來說，真的是相當的大挑戰，未來我們也希望有機會可以再推出更多的國際合作作品。」

霹靂與《魔獸世界》合作的《巫妖王之怒》創意預告，於去年底上線，觀看率累積至今達122萬次，全片由戲偶設計，並以布袋戲的台語台詞呈現，可以看到遊戲角色阿薩斯和穆拉丁的戲偶，均打造得十分精緻，影片劇情則是還原當年阿薩斯為了對抗天譴軍團而拿起符文劍霜之哀傷，卻反受侵蝕成為巫妖王的劇情。

遊戲娛樂創意獎是坎城國際創意節甫新增的獎項，此獎項聚焦於遊戲相關類別的影視作品，找來Riot Games（拳頭社）全球市場營銷主管Francine Li擔任首屆評審團主席，霹靂參與製作《巫妖王之怒》，費時半年重金打造，最終獲獎亦是為台灣爭光。