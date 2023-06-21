黃子佼19日凌晨因遭人在法國的女網友指控，曾經對未成年少女時的自己強吻，並有陸續幾位女子揭露曾遭他說服拍攝裸照。黃子佼當天上午直播道歉，並且揭發當年吸毒趴內幕。最強狗仔葛斯齊20日受訪談派對成員時，提到「關於吸毒這塊陳純甄最具代表性」，讓淡出體壇、娛樂圈多年的陳純甄發文抗議，澄清她在2001年派對7天後，就去尿檢準備打世運會，且在那屆世運會拿到銀牌，「直呼有常識的人都知道怎麼回事！」

黃子佼在19日所發布的影片中，把「MeToo」翻轉成「YouToo」，開地圖砲掃射多位大咖藝人，直指他們當年搖頭趴真的有吸毒，他說「問題是他們吸毒，嗑藥這件事情我也一直過不去，他們可以去否定否決否認，然後紅了二十幾年，就算被週刊拍到還是可以否認，他們身邊的朋友阿雅也好、范曉萱也好、周俊偉也好，全部都逃過。」在當年《壹週刊》的聳動封面畫面及標題文字中，赫然曾提及當年撞球漂亮寶貝「陳純甄」。

陳純甄今(21日)對最強狗仔的發言也不忍了，在臉書發文表示：對於葛斯齊先生，在2023年6月20日《性騷連環爆》專題訪問片段裡提到陳純甄「關於吸毒這塊陳純甄最具代表性」，直呼實在看不懂又關她什麼事，並就有關的內容所造成對本人聲譽損壞和精神傷害，保留法律追究權利。

陳純甄強調，2001年派對7天後左右，她就去尿檢準備打世界運動會，並且在那屆世界運動會拿到銀牌！有常識的人都知道怎麼回事！

「我承認我並不完美！」陳純甄直言，過去的事已經花費很多時間和努力才走出，不想再跟過去的人和事扯上關係了，請不要趁這種時候亂掃射好嗎？自己現在只想平靜地過生活，但如果有人踐踏她的底線，並且對她作出不實的指控，她還是會以法律武器據理力爭的。「請不要糢糊焦點，請將社會資源用在更需要被關注的事情上。謝謝！」

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