生涯面臨過許多3局激戰的台灣羽球男單好手周天成，回到台灣力拚台北羽球公開賽，首輪就面臨71分鐘3局大戰，周天成21比18、14比21、21比16力退印度選手曼祖納特（Mithun MANJUNATH），晉級16強。

今年台北羽球公開賽在台北市立大學天母校區體育館進行，賽後周天成表示，球場側風還在適應中，有很多球沒控制好，對手網前也不錯，後面靠多拍消耗對手體力，出現較多失誤，自己也頂住對手殺球，最終挺過3局對抗取勝。

周天成將和左手持拍的同胞選手林俊易爭奪8強，雙方上個月在泰國公開賽交手過，當時周天成拚滿3局過關，雙方相隔不到1個月再過招，周天成就盡力打。

大會22日賽程出爐，寶島一姐戴資穎迎戰印度賀曼絲（ TANYA HEMANTH），比賽是1號場地第6場次，大會表定不早於下午3點展開，同一場地還有男單蘇力揚，以及周天成、林俊易的「寶島內戰」等好戲。

周天成在台北羽球公開賽首輪力戰71分鐘、打滿3局獲勝。（鄭任南攝）