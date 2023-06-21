財團法人中央通訊社第9屆董監事將於今年6月30日屆滿，依據「中央通訊社設置條例」規定，第10屆董監事人選經行政院遴聘，並由現任政務委員李永得接任董事長，期盼借重其豐富媒體經驗，領導國家通訊社迎向媒體環境新挑戰。

文化部長史哲表示，中央通訊社是國家通訊社，也是台灣具影響力的新聞媒體，李永得不僅是資深媒體人，且長期關心社會公共事務，並在文化部長任內催生第一個以全英文影音新聞與節目向世界發聲的影音串流平台「TaiwanPlus」。中央社明年即將邁入創社100年，相信在董事長李永得的帶領下，中央社必能持續向前邁進，充分發揮國家通訊社的職能。

文化部表示，15位董事人選，經行政院衡酌經驗傳承、性別及族群等面向，核聘涵括文化、新聞傳播、國際關係、公民參與、法律、財會等各領域專家，期盼為中央社注入多元視角。在文化方面包含國立台灣大學歷史系教授陳翠蓮、國立台灣大學台灣文學研究所教授黃美娥、導演與製作人阿洛・卡力亭・巴奇辣、作家朱宥勳；新聞傳播方面包含資深媒體人張典婉、台灣人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽、國立政治大學傳播學院教授劉慧雯、國立政治大學傳播學院助理教授級專業技術人員李怡志、上報社務顧問胡鴻仁、中原大學商業設計學系兼任副教授級專業技術人員張振明；國際關係方面為前外交部駐義大利代表處代表易榮宗；公民參與方面有財團法人願景工程基金會執行長羅國俊、社團法人台灣民主實驗室理事長沈伯洋；以及中央社工會代表葛明鳳。

3位監事則包含玫瑰道明法律事務所所長邱晃泉、國立台灣大學會計學系暨研究所教授林嬋娟、國際通商法律事務所執行合夥律師邵瓊慧。