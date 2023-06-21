民眾黨總統候選人、黨主席柯文哲主張重啟服貿，引發社會熱議現在提服貿對台灣是利是弊。前立委郭正亮今( 21 日)指出，2014年若通過服貿，台灣的電商、線上遊戲、金融業都能獲利，但現在中國大陸的這些產業已經把台灣甩開很遠了；他也提到，柯文哲喊服貿也只是向淺藍選民表態他沒有意識形態，兩岸有彈性，不會去談具體細節。

郭正亮今在中天網路節目《綠也掀桌》表示，服貿現在要開放電商、金融，已經晚很多了，那個時候(2014年)台灣的電商、線上遊戲、金融業還有空間，現在已經不知道被甩到哪裡去了，中國大陸的這些產業，已經遠遠不是台灣能比的了。

郭正亮說，因為這十年來，大陸經濟、高科技等各方面都起來了，所有的產業都變得極為巨大，對手都是美國，那個時代台灣可以獲利的是線上遊戲跟金融業，現在就不一定了。

郭正亮指出，柯文哲還是要具體講出好處，現在只是表態，沒有實質內容，要重談服貿也不一定只有那些議題。但他認為，柯文哲也不會去談論具體細節，只是要擺出一個姿勢，表示他對兩岸議題有彈性，因為柯文哲對抗不過國民黨的九二共識，只能喊兩岸一家親、金廈大橋、重啟服貿，給淺藍選民看到他不像民進黨一樣有意識形態。

「當年我是支持服貿的，我對太陽花是有意見的」，郭正亮認為，當時很多都是誇張、胡說八道，他自己頭髮不多，但他是美容美髮公會的顧問，當時他就曾問過公會，「如果大陸的美髮店進入台灣會不會害怕？」公會回答「怎麼可能怕」，指出進入台灣的都會是連鎖店。

郭正亮說他當時也詢問台灣的連鎖美髮店，「他們都沒有把大陸美髮店看在眼裡」，還說大陸的造型設計還落後台灣。郭正亮直言，當時很多訊息都是錯的、是民進黨在亂宣傳，說台灣的家庭式理髮店都會因開放服貿倒閉。