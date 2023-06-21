「追夢」格林（Draymond Green）放棄2760萬美元球員選項，將與老東家勇士重談合約，身為勇士的宿將與核心球員，格林生涯最高的年薪為今年2580萬美元。現在有位好朋友為他抱屈了，ESPN名嘴史密斯（Stephen A Smith）就在自己的節目First Take表示，格林理當獲得1億美元的合約。

史密斯說：「格林肯定是1億美元以上的價值，不是單純看進攻，格林是當今一流的防守球員，最懂籃球的球員之一，他與柯瑞（Stephen Curry）的默契更不用說，他甚至不用眼睛看就能把球傳到正確的位置。格林值得3至4年的續約，平均年薪在2700至3000萬美元之間。」

勇士季後賽對湖人G4，格林在最後一次進攻傳球失誤，直接傳進湖人戴維斯（Anthony Davis）的手裡。這不完全是格林的錯，因為他持球從右路切入時，早被湖人詹姆斯（LeBron James）識破了戰術，詹姆斯伸手指示戴維斯去底線攔截，果然抄下了這一球。

O LeBron James é INACREDITÁVEL



No Turnover decisivo do Draymond Green, ele SABIA qual era a jogada



O intuito era o Klay Thompson arremessar livre



Reparem, ele fala pro Schroder fazer a troca no início, depois ele pede pro AD fazer a troca no Klaypic.twitter.com/5ukzMWmLL8 — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) May 9, 2023

格林的前一紙合約4年9966萬美元，這是他生涯最後一次爭取肥約的機會。然而普爾（Jordan Poole）下一季要拿2700萬美元，還有克雷湯普生（Klay Thompson）4300萬美元，而且湯普生碰到合約年，未來又是一筆龐大開支。美媒《The Athletic》 指出，勇士老闆喬拉科布（Joe Lacob）對於漲破4億美元的帳單有些不安（團薪加上豪華稅），想要留住全部的球員似乎不切實際，還得考量到格林表現已經開始下滑。