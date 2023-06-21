相關疏導措施。（黃敬文翻攝）

在端午節連假前夕，行政院院長陳建仁今(21)日在交通部次長陳彥伯、高速公路局長趙興華、國道公路警察局長廖美鈴陪同下，前往高速公路局視察北區交控中心，瞭解端午節連假國道交通疏運情形；陳建仁除了慰勉執勤同仁辛勞，也提醒用路人「南北長途走台61，短途不要上國道，多利用替代道路，多搭乘公共運輸」。

高速公路局指出，今日為端午節連續假期前1天上班日，西部國道路網於下午16時後車流逐漸增加，又逢下班車潮，故國道車多壅塞路段為都會區路段，如雙北、桃園、新竹、台南及高雄路段外，其餘國道路段大致正常。截至17時，國道交通量為73.7百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里。

高公局表示，明（21）日為端午節連續假期首日，預估國道交通量為123百萬車公里，為年平均平日 （90百萬車公里）1.4倍，其中南向交通量可達70百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

高公局說，相關疏導措施包括在凌晨5時至中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、凌晨0時至中午12時封閉國5石碇及坪林南向入口、早上6時至中午12時西部國道南向高乘載、單一費率、凌晨0時至凌晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局表示，預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，西部國道南向用路人建議6時前或12時後出發。

高公局指出，國5南向用路人建議凌晨5時前或下午5時後出發，若仍必需在明日上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於早上8點過後再出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，行車注意車前狀況、切勿超速並保持安全距離。高公局祝大家端午節假期行車平安。