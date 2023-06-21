數位部指出，我國公民科技社群蓬勃發展，已形成獨特的公共參與模式，透過數位科技工具打造公共議題解決方案，提升公共服務品質，也帶動國內公眾參與風氣。

數位部說，為鼓勵和營造公民科技社群與公部門持續協作，於今年開辦「112年數位發展部公民科技試驗場域示範案」，以「人本交通改善」、「淨零排放應用」、「衛生社會福利服務」為主要議題，徵求具備社會影響力且符合數位社會創新的公民科技團隊合作。

數位部表示，本次活動為提高成果擴散機會和推動公共程式（Public Code）發展，亦將開放原始碼納入團隊要求中，以推廣共享程式碼的概念，希望能拋磚引玉吸引更多人參與，讓公共服務更好，也讓公私協力成果能擴大影響力。

數位部說，將基於本次示範案推動經驗，未來持續調整、精進公民科技試驗場域機制及公共程式管理運作機制，逐步建構科技發展、民主精神、社會價值兼備的數位社會創新環境。

數位部說明，「112年數位發展部公民科技試驗場域示範案」自即日起至7月15日止開放線上投件申請，預計於7月下旬公告2案獲選提案及團隊。相關申請辦法請參閱數位部公告頁面（https://moda.gov.tw/press/bulletin/5513）或來信執行團隊信箱（[email protected]）洽詢。