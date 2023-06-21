中租控股是綠能先鋒部隊，截至5月底，中租能源已有3,361個太陽能案場，已建置容量1188MW，較去年年底的3,234個案場、1098MW，短短5個月已增加了127個案場、90MW。中租控股原本只是作電廠融資，在2010年切入綠能事業從太陽能廠維運、管理做起，中租控股現已進入能源轉型事業，從建置太陽能廠進階到售電、儲能以及多元綠能(小水力、地熱)，目前正準備跨入循環經濟(太陽能板回收)等，開創綠能新事業打造綠能價值鏈！

中租控股表示，截至2022年底為止，裝置容量蟬聯全台第一，累積電廠數有3,234個電廠，累積容量1.1GW，估計年發電量13.8億度，估計年減碳量約694,998公噸，相當39.5萬個家庭一整年用電量。

其他租賃事業和產險業也準備跟進或已開始跨入太陽能廠事業。日盛國際租賃與台工銀租賃在去年12月1日正式合併後，該公司除了持續拓展營業據點及發展核心業務外，今年將會加速推動綠能及小車分期業務，同步開發電廠融資與自有電廠投資。該公司表示，目前已於中部有1.5MW的裝置量，預計今年要在太陽能電廠投資10MW的裝置容量。

另外，臺產在今年4月投資康暉電力4.5億元，持有康暉電力約有24％的股權。臺產表示，因為太陽能發電是屬於公共投資案件，具有穩定營運現金流量，能夠貢獻穩健現金股利，另投資太陽能廠股權符合主管機關推動支持綠色及永續發展產業的願景，可增加公司在ESG相關領域的投資，提升公司形象並善盡機構投資人職責。參與公共投資與環境保護未來重要投資方針之一，未來若有適當機會，還會持續增加太陽能相關投資。