國民黨中常會在21日下午正式徵召新北市議長蔣根煌之子蔣欣璋，投入新北市立法委員第四選舉區（新莊）選舉，挑戰現在的民進黨立委吳秉叡；蔣欣璋痛批民進黨執政8年，人民痛苦指數高漲，兩岸也蒙上戰火陰影，希望自己能結合海外求學經歷和地方服務所累積的經驗，為新莊帶來新氣象。

蔣欣璋21日下午正式被國民黨徵召，隨即在蔣根煌服務處舉辦參選記者會，除了其父蔣根煌外、李鴻源外，前台北縣副縣長蔡家福、前議員黃林玲玲、新莊里長聯誼會主席林阿元等人都出席力挺。

蔣欣璋表示，民進黨執政8年，但人民生活痛苦指數高漲，如今房價高漲年輕人依然買不起房，兩岸也失去和諧，國民黨尋求的是雙贏的未來，給下一代一個不用擔心戰爭的未來。

李鴻源說，新莊在蔣根煌與新北市長侯友宜的攜手合作下，這兩年解決了十多年都無解的新莊塭仔圳跟五股垃圾山，反觀民進黨在中央執政兩次，如今不僅沒水、沒電，欠債還一大堆，還搞到兩岸快打起來。

李鴻源強調，國民黨不但總統要贏，立法院也一定要贏，所以要讓蔣欣璋前進立法院，「自己願意家教，好好教他」，讓新莊、新北市、台灣更進步。