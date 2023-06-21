淡水清水巖將於明（22）日端午節舉辦清水祖師遶境活動，今年特別融入性平元素，將有多位女性「扮百將」一起參加，從淨身、彩繪臉譜到身穿白衫紅褲、頭綁紅頭巾、腳著草鞋繫銅鈴，呈現多元文化和性別包容，打破過去以男性扮百將為主的傳統；新北市社會局長許秀能表示，非常欣慰文化禮俗儀典能注入性平元素，鼓勵女性積極參與。

蔡瑩宣在7年前仍是一位學舞蹈的學生，在激烈的入學競爭中，讓她求助於清水祖師爺，發下扮百將還願；如今蔡瑩宣如願以償進入了理想的學校，今年她將再度參與「扮百將」，以感謝清水祖師爺，也期待年輕一輩都能知道在地文化故事與傳承。

「扮百將是淡水地方上傳統習俗，也是向清水祖師爺還願的方式，其中的禁忌、妝容和衣著等各有意涵」，本身為女性的淡水清昭誠祖師會長何嘉峰表示，今年將攜手淡水古蹟博物館、在地走讀團體旅學堂工作室，預計在端午節當天舉辦「淡水清昭誠祖師遶境扮百將體驗工作坊」，工作坊上特別邀請將容文創面師林自賢，他將妙筆神手彩繪臉譜，現場還可繪製百將圖卡，歡迎民眾參與觀賞。

旅學堂負責人李琪表示，旅學堂近年來與新北市政府合作推動「淡水女路」，希望讓女性能夠更深入地了解在地文化，這次受淡水古蹟博物館邀請承辦繞境文化體驗活動，特別納入性平元素，由於過去的傳統民俗活動中，主要參與者通常是男性，希望透過女性參加繞境節慶、扮百將傳統民俗活動，使活動更具性別友善。

社會局副局長許秀能表示，聯合國CEDAW精神便是要消除對婦女一切形式歧視，這也是新北市府推動性別平等政策的精神和目標，包括建構無性別歧視的文化禮俗儀典，以促進文化、禮俗、儀典及傳統觀念的性別平等，打破性別刻板印象和偏見，因此在推廣淡水的傳統民俗活動中，非常欣慰能注入性平元素，鼓勵女性積極參與。

長期推廣淡水文化資產的文史工作者吳峻毅表示，這次活動特別邀請真理大學宗教系教授蕭進銘參與暗訪文史導覽，讓民眾了解傳統繞境是信仰的延續，是一種敬天憫人和感謝神明的藝術，也充分展現了土地和人民的連結與善念。

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