日本超人氣動畫《鬼滅之刃》日前播畢第三季《刀匠村篇》後，除了讓粉絲回味無窮外，也紛紛敲碗期待第四季的製作及播出的消息。對此，官方宣布下一個篇章「柱稽古篇 ( 暫譯 )」製作確定，然而，其中角色「水柱富岡義勇」繼續由櫻井孝宏配音的消息卻引發爭議，而官方也曝光原因了。

廣末涼子與名廚鳥羽周作互動曖昧，而後更雙雙認了「出軌」後，相關話題在日網上持續延燒。其中，廣末涼子手握的多則廣告代言也與她切割，紛紛下架包含她的廣告內容，更恐要負擔「逾4億日幣(約新台幣8700萬元)」的賠償金。然而，與廣末涼子有相似經歷的知名聲優櫻井孝紅，日前被爆出和外遇對象以結婚為前提交往十年，更甚之還有不雅對話流出，使他形象重創，但《鬼滅之刃》的官方仍續讓櫻井孝宏擔任「水柱富岡義勇」的聲優，在日網上掀起一陣討論。

櫻井孝宏的續任聲優的相關消息曝光後，在日網社群上掀起一陣兩極討論聲浪。對此，據日媒《東京體育報》報導，有聲優事務所的相關人士指出：「他是不可替代的。」透露男性聲優的人氣期持續較長，培訓新人相當困難，即便櫻井退出，也沒有合適的接班人選。此外，有不少人是因為憧憬櫻井而進入這個圈子，加上聲優界在傳統上相當重視前後輩關係，櫻井在圈內或以是「被神化」的存在，因此就算聽到外界的聲音，也無法輕易做出讓他退出的決定。