前往深海探索知名沉船「鐵達尼號」殘骸的旅遊潛水器「泰坦號」18日失聯，搜救人員正面臨測試技術極限的龐大挑戰。專家說要找到這艘僅虎鯨般大小的潛水器，成功率微乎其微。

法新社報導，為了趕在「泰坦號」（Titan）內全體5名人員所需氧氣耗盡前找到這艘潛水器的位置，來自世界各地的搜救團隊今天持續與時間賽跑，因為艙內氧氣存量只剩略多於一天。

不過，要在北大西洋一片廣達2萬平方公里、深達幾近4公里的海域進行地毯式搜索，並不是件容易的事。

「鐵達尼號」（Titanic）專家馬爾丁（Tim Maltin）接受美國國家廣播公司新聞直播網（NBC News Now）訪問時表示：「那底下一片漆黑，極為寒冷。海床是淤泥且地勢起伏。你伸手不見五指。...這真的有點像是太空人進入太空。」

專家認為找到大小如虎鯨一般「泰坦號」潛水器難度很高。

長6.5公尺的泰坦號失蹤時載有5人，分別是3名付費乘客英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）、巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman），以及旅程營運商「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）執行長拉許（Stockton Rush）和潛艇駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet）。

其中77歲法國籍的納若萊綽號「鐵達尼先生」，曾潛水探勘鐵達尼號殘骸達30多次，並監督約5500件物品打撈。

美國海岸防衛隊上校佛瑞德里克（Jamie Frederick）今天告訴媒體記者，他的單位正在協調搜救工作，但行動無比困難，遠遠超越海岸防衛隊一般任務。

他說：「我們沒有這類型搜救行動所需的一切必要專業知識和裝備。這是一項複雜的搜尋任務，需有具備相關知識和特殊裝備的多個機關一同參與。」

泰坦號當時在鐵達尼號殘骸位置附近潛入水中約2小時後，便與母船失聯。佛瑞德里克表示，搜救人員以若干方法掃遍廣大海域，「主要以C-130運輸機目視和雷達搜尋海面，以及用P-3巡邏機搜尋海面下，我們能投入聲納浮標來監測」。

今天還有一艘巨型鋪管船加入任務，增添搜尋能力。這艘船配備有一艘遙控潛水器，會部署在泰坦號最後所知位置。

1985年找到鐵達尼號殘骸的團隊成員之一傑斐（Jules Jaffe）接受法新社訪問時說，泰坦號失蹤有2種很可能解釋，「若非機械故障，就是電力故障」。

在美國聖地牙哥大學（University of San Diego）擔任研究海洋學家的傑斐表示：「我希望是電力故障，因為他們有重量，因此能採取的安全程序之一是讓自己變輕。也就是說，如果你比水重就會下沉，比水輕就會浮起。」

傑斐還指出，搜救人員搜尋地點包括海面、海中水柱（water column）與海床。「他們可能處在的最糟糕地方是海床，因為這可能意味潛水器本身要不是發生內爆，就是被什麼東西纏住了。」

英國基爾大學（Keele University）鑑識地球科學教授普林格爾（Jamie Pringle）也說，泰坦號如果停在海床上，可能非常難以被發現。

根據美國國家廣播公司報導，普林格爾指出：「海底不是平坦的。那裡有許多丘陵和峽谷。」