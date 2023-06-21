【立綱氣象報報】周休起東南風影響 早晚花東局部降雨

迎接4天端午連假，明（22）日整體天氣穩定，高溫可達36度，氣象局針對台南、花蓮等5縣市發布高溫燈號，台東可能出現焚風。此外，也要注意午後雷陣雨，局部地區雨勢較大，周六、下周日（6/24、6/25）東南風吹來海面水氣，各地午後降雨機率增加，尤其東南部、花東地區早晚容易有短暫降雨，出遊還是要記得攜帶雨具。

氣象局指出，明日各地依然悶熱，高溫可達32到35度，南部內陸地區、花東縱谷恐飆破36度，東南部有機會出現焚風。氣象局也發布高溫資訊，台南市、花蓮市被列入高溫橙色36燈號；高雄市、屏東縣、台東縣則列入高溫黃色燈號範圍。

氣象局分享連假降雨趨勢，各地普遍多雲到晴，但午後要注意雷陣雨。（圖／氣象局）

明日天氣方面，因高壓勢力略減，北方鋒面系統稍往南靠，清晨至上午西半部有零星降雨，白天各地普遍多雲到晴，午後山區、近山區平地要提防雷陣雨，局部地區雨勢較大，另外，離鋒面較近的馬祖可能出現強勁雨勢，午後要特別留意天氣變化。

氣象主播戴立綱表示，4天端午連假天氣炎熱、晴朗穩定，外出遊玩注意山區局部午後陣雨，周六、下周日（6/24、6/25）東南風吹來海面水氣，各地午後降雨機率增加，東南部、花東地區早晚有短暫降雨。下周二、下周三（6/27、6/28）南方水氣增多，東半部、南部降雨機率略增，其他地區普遍多雲到晴，有午後雷陣雨，這樣的天氣情況將一路持續到下周五（6/30）。