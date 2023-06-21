2023 年NBA系列賽劃下句點，Apple TV＋ 熱血沸騰籃球影集《傲氣籃球魂》（Swagger）第2季即將登場，故事以NBA球星「死神 KD」凱文杜蘭特（Kevin Durant）真實故事為啟發，並親自擔任監製，與身兼導演和編劇的製作人雷吉洛克貝斯伍德（Reggie Rock Bythewood）攜手合作，帶來一個超越籃球的故事。

該劇不僅是一個以「KD」為啟發的天才籃球少年的故事，也將現今時事加入劇情中，深入美國社會問題現況，揭露弱勢族群所面臨的挑戰，並以影集代為發聲賦予意義，希望帶給世界更多良善與美好。不僅如此，製作人更致力於帶給觀眾更多真實的體驗，以奧斯卡傳奇攝影大師羅傑迪金斯（Roger Deakins）電影《1917》拍攝技巧為借鏡，在影集中挑戰極高難度的「一鏡到底」手法，讓觀眾宛如置身球場參與緊張刺激的籃球賽現場，如同「獻給籃球迷的一封動態情書。」

故事講述青少年籃球選手的生活與夢想，當他們在追求自己的籃球理想的同時，也將面對家庭、校園和社會的挑戰，展現他們在美國成長與籃球生涯發展的經歷，以及球場上和球場下的喜怒哀樂。在第二季中，時間是邁入高中的最後一年，隨著全國高中錦標賽即將展開，球員們的生活被放在顯微鏡底下逐一檢視，過去建立的兄弟情誼也面臨極大考驗，他們曾一起懷抱充滿希望的夢想，但現在卻陷入岌岌可危的窘境。而天才籃球少年必須在這壓力炸鍋情況下奮力拚搏，克服重重難關。

影集主要角色包含《衝出康普頓》小歐席亞傑克森（O’Shea Jackson Jr.）、飾演天才籃球少年的伊賽亞希爾（Isaiah Hill）、曾獲奧斯卡提名最佳女主角的《南方野獸樂園》奎雯贊妮華莉絲（Quvenzhané Wallis）全員回歸， 喜劇演員《鑼鼓喧天》奧蘭多瓊斯（Orlando Jones）、《嘻哈世家》夏儂布朗（Shannon Brown）也將加入演出新角色。《傲氣籃球魂》第二季即將於6月23日上線Apple TV＋。