民進黨基隆市立委參選人張秉鈞21日凌晨遭基隆地檢署聲請羈押，基隆地院21日下午在審理時，認為張秉鈞、張錦煌以及陳瓊茹所供稱的彼此之間都不相符，也與證人所說不符，不排除有勾串證人、共犯，或滅證、偽造證據之虞，因此裁准羈押禁見。

檢方主要是在調查曾連任四屆的民進黨籍前基隆市議員張錦煌，也就是張秉鈞的父親。張錦煌涉嫌在2009年至2018年擔任基隆市議員期間，利用人頭詐領助理費，隨著2018年張錦煌卸任，張秉鈞順利接棒當選市議員後，張秉鈞也在民國2018年至2022年3月間沿用了父親留下的人頭繼續詐領助理費。

基隆地檢署檢察官指揮本案偵辦，經過長期蒐證，20日上午檢察官指揮調查局基隆市調查站，兵分多路持法院核發的搜索票赴張秉鈞住處及服務處搜索，並將張秉鈞及父母張錦煌、陳瓊茹等3人帶回偵訊。調查局基隆市調查站20日晚間將全案移送至基隆地檢署複訊，經過漏夜偵訊，21日凌晨5時40分，基隆地檢署以涉犯重罪，且有串供之嫌，將3人聲請羈押禁見。

基隆地院21日下午裁准張秉鈞、張錦煌、陳瓊茹等3人羈押禁見。在張秉鈞部分，法官認為他部分坦承、部分否認犯行，但依證人證言及相關證物，法官認定有高度逃亡可能性。

另外，張秉鈞在庭上辯稱公費助理部分他全然不知情，都由父母親負責，但因與證人所陳述不完全相符，法官認為有待檢察官傳喚其他證人到庭對質釐清。因此不排除他有勾串證人、共犯或滅證、偽造證據之虞，裁定羈押禁見。

至於張錦煌及陳瓊茹都全盤否認犯行，再加上彼此的相關說詞都不吻合，再加上陳瓊茹的說詞言詞閃爍、避重就輕，明顯有維護張秉鈞的地方，因此認為兩名被告有《刑事訴訟法》第1項第2、3款的羈押原因及必要性，裁定羈押禁見。