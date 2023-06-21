近日男星炎亞綸捲入「MeToo」風波，網紅前男友指控16歲與他交往期間，被迫發生親密關係且未經同意拍攝私密影片甚至外流，令炎亞綸的優質形象崩盤，陸續丟掉廣告代言、商業演出以及主持工作，而這件事也在陸網引起轟動，飛輪海時期與汪東城的相處點滴，包括被反鎖在房外等往事一一被挖出。

炎亞綸今年上半年至少接了15支代言，且才升格當經紀公司老闆，旗下有歌星李玉璽、蔡黃汝(豆花妹)，也跨界投資火鍋店等副業，日前受訪透露稅金繳了上千萬元，不過隨著事件持續延燒，炎亞綸飛輪海時期，與汪東城的往事被拿來調侃，包括稱讚對方的二頭肌練得很壯碩、到台中開演唱會時，未經報備偷溜出去打麻將，回來飯店後，被室友汪東城鎖住房門，最後竟在走廊睡了一晚。

其實過去網友在社群媒體向炎亞綸詢問：「其實你喜歡大東吧(汪東城綽號)？」，被明確否認：「自宇宙大爆發以來從未發生的事」，但如今網友又撈出炎亞綸2010年一張內文寫著「在東房間裡」的自拍照、在節目撫摸汪東城胸肌的片段等等，大嘆：「終於知道為什麼汪東城要反鎖了」、「汪東城真的是用生命在拒絕炎亞綸」、「心疼汪東城，曾被炎亞綸在節目上下其手揩油。」

對於炎亞綸被指控在天母住家偷拍，士林檢察署表示恐涉嫌違反《兒少性剝削防治條例》，屬於非告訴乃論，已由婦幼專組檢察官，指揮台北警察局婦幼警察隊分案偵辦，對此，炎亞綸先前現身抖音網紅耀樂記者會時，哭著說當時跟對方交往，且並未強迫發生親密關係，並表示後續有任何問題均會負起責任。

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