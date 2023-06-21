交通部日前表示，配合道交條例修正案，新增未停讓行人駕駛、拒檢稽查逃逸者，要強制接受道安講習。警政署今晚說，30日起只要斑馬線上有行人，不論遠近，駕駛都要停讓。

為擺脫行人地獄惡名，交通部16日預告修法，未來只要是不停讓行人、拒絕攔檢稽查和逃逸、一般道路裝載散落物掉落等6項違規，除罰款外，將強制接受道安講習，新制預計6月30日上路實施。

針對近日跨部門共識訂定「路口不停讓」取締新措施，只要行人綠燈穿越斑馬線時，不論距離遠近都要讓行。警政署今晚證實表示，將由交通部發布，預計6月30日施行，近期將加強相關宣導。

據了解，新制路口不停讓行人取締原則，針對「有劃設行穿線的交岔路口」部分，若行人尚未進入斑馬線範圍內，但汽、機車行近斑馬線時，行人站立於路邊且距斑馬線邊緣1公尺範圍內，且欲穿越馬路時，駕駛人就應依規定暫停、讓行人先行通過；若駕駛人未立即暫停讓行人先過，汽車前懸（即車頭）或機車前輪再進入斑馬線範圍內，就應舉發。

其次，行人已進入斑馬線範圍內時，汽機車行近斑馬線，不論行人位於車輛的近端或遠端，汽、機車都要立即暫停讓行人先過；若駕駛人未立即暫停讓行人先行通過，汽車前懸或機車前輪再進入斑馬線範圍內，同樣應舉發。

針對「未劃設行穿線的交岔路口」部分，汽機車行近交岔路口，遇有行人站立於路口處且欲穿越馬路，或行人已進入路口時，汽、機車都應立即暫停讓行人先通過路口；若不暫停讓行人先過，而搶先通過路口者，即應舉發。

警政署日前指出，目前不停讓行人先行的取締認定原則及應注意事項規定，依據「強化行人路權執法計畫」，若路口無人指揮時，車輛前懸已進入斑馬線且距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內，即為取締認定基準。

此外，路口有義警、學校導護志工等交通指揮人員指揮時，駕駛若不聽從指揮強行通過者，可直接認定舉發；警方以攔停舉發方式執行為原則，但若當場不能或不宜攔截製單舉發者，例如駕駛強行或高速通過者，可直接舉發。（編輯：吳協昌）1120621