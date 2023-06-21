《化外之醫》今舉辦卡司發布會，夏騰宏（左起）、楊一展、張鈞甯、瀚草文創董事長湯昇榮、瀚草文創創辦人曾瀚賢、導演廖士涵、連炳發、許安植。（公視提供）

張鈞甯、連炳發、楊一展、許安植、夏騰宏、製作人湯昇榮今（21）日出席公視國際犯罪醫療劇《化外之醫》角色發布會，近年鮮少在台灣拍戲的張鈞甯，與越南影帝連炳發挑大樑，久違螢光幕的一線型男演員楊一展突破形象接演，還跟戴立忍學台語；楊一展今也透露自己仍然單身，還露出曬黑的精壯小腿說：「我的女朋友就是腳踏車。」

楊一展久違台劇，今出席新戲記者會。（公視提供）

全劇百分之50是外語發音，越南影帝連炳發幾乎百分之90以上英語發音，張鈞甯佔比也極高，她開玩笑說：「謝謝湯哥給出難題，猶如重新上課。」這次是繼《白色巨塔》後再次挑戰醫生角色，「心路歷程與年輕時完全不同，是非常難得的角色。」連炳發誇張鈞甯工作很專業，還爆料拍戲時，幫張鈞甯撐傘，她會給50元小費。

張鈞甯則誇連炳發認真，來台之前知道接到這部戲，就已經先上了中文課，連也在現場用中文唱《月亮代表我的心》發音已經很標準，搏得熱烈掌聲，連炳發幽默說自己唱歌也唱得好，但比較熱愛演戲。

夏騰宏（左）、許安植在新戲裡都有不少突破演出。（公視提供）

能講一口流利英語的楊一展，這次要結巴講英語，琢磨許久，終於悟出「講得順的破英文」，常讓演對手戲的演員忍不住笑場。許安植首次挑戰飾演檢查官周傳蕙，為求追根就底不顧一切，她笑稱第一次演戲「只有罵人的份。」張鈞甯開玩笑說：「完全周傳蕙上身，第一次吃飯根本不敢認識她。」

夏騰宏飾演新住民之子，擔任外事警察吳振華，要說一口流利的印尼語、越語及英文，夏騰宏說，外語真的苦練來的，更主動請連炳發教他越語。《化外之醫》故事揭露隱身在台打黑工的外籍醫師范文寧，因醫療爭議被迫逃亡，於法律與人性中掙扎，面對黑白勢力的進逼，神經外科女醫師竟意外出手相救，兩個孤獨奮戰的靈魂從此交會。