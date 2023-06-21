根據《台灣民意基金會》最新民調顯示，與上個月數據相比，賴清德的支持度以36.5％穩坐冠軍寶座；而柯文哲支持度則達到29.1％，侯友宜支持度則下滑了7.2個百分點為20.4％。前衛生署長楊志良21日就表示「如果在野黨想把執政黨推翻，一定是組織一個『影子內閣』，我把我將來的人才秀出來，如果我是侯友宜就將賴清德一軍」，引發討論。

楊志良21日在政論節目《千秋萬事》中表示，「侯友宜第一件事情要道歉，就是在四大公投的時候，人家問他支持不支持，他就講什麼歲月靜好，他應該講一句『我是國民黨員，我基本上支持國民黨的政策』，但因為侯友宜一句話都不講，結果總投票數不到四分之一，所以四大公投通通沒有過」。

楊志良也坦言，另外還有好幾件事情是可以對侯友宜加分的，「在西方國家，如果在野黨想把執政黨推翻，一定是組織一個『影子內閣』，我把我將來的人才秀出來，如果我是侯友宜就將賴清德一軍」，楊志良直呼，「現在綠營有資歷的人，絕大多數都不是黑就黃，要不然就沒資歷，所以組不出來『影子內閣』」。

最後楊志良更建議，「國民黨的人才多，由李鴻源當內政部長，葉金川當衛福部長，都比陳時中好太多，綠營根本組不出來，就連柯文哲都搞不出來，他哪有這些人才，要有相當的資歷讓民眾了解，過去有一段做得不錯、形象不錯的人願意來擔任，西方國家都是如此」。