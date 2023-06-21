MeToo運動近日延燒各界，有網友在粉專「黑特劇場 Hate Theatre」爆料，指出求學階段曾住藝文界某位李姓老師家，沒想到卻被老師染指，外界指有可能是「戲曲王子」李文勳，而他原訂要參加唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》演出，唐美雲歌仔戲團回應內部正討論中，有可能會換角，李文勳也發出聲明。

李文勳今（21日）在粉絲專頁「我愛戲曲天王李文勳」發布聲明書，透露2017年曾對學生有不當管教，當時有配合教育部專案小組調查，坦承有面對並向學生道歉，獲學生及家長原諒並不追究，「本人亦謹記該次教訓」，而針對匿名投稿他表示「不僅內容空泛而未說明所謂性侵之具體時間或證人，且針對事發地點等內容亦與事實諸多不符」，強調家裡沒有客房，也沒有練功房，且學生是集體住校，沒有留宿必要。

過去也曾被散佈性侵學生，不過沒有實證，當初散佈謠言者在第三人見證下有向李文勳道歉，指出曾帶高中生外出表演性侵但非事實，該名學生是他的乾兒子，長期和他與乾媽同居，與該學生情同父子，不容汙衊。他談到：「本人絕不迴避，亦願意配合教育部調查，且已委託律師提出刑事告訴，已正視聽」，同時也表示他努力傳承戲曲人才，為戲曲文化保存不遺餘力，希望社會多關懷戲曲文化發展。

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