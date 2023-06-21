幼兒園疑似偽藥案隨著檢驗結果呈陰性，綠營質疑也隨之翻車，但仍持續帶風向炒作。反萊豬醫師蘇偉碩發文直批，萊克多巴胺業者哪怕只添加1個ppb到飼料裡都是違法，但政府容許在肉品裡殘留10ppb，有些毒物專家說放心吃。而苯巴比妥是有食藥署發的藥品許可證，單方的治療適應症是癲癇，複方適應症有氣喘、腸胃炎等。檢驗值200奈克/毫升以下應判定為未檢出的，綠營卻堅持20、29和64都不能接受，必須「零檢出」。

「萊劑和苯巴比妥之分？」蘇偉碩今(21日)在臉書發文指出，一個（指萊克多巴胺）是禁藥，在台灣，醫師無法處方給人，獸醫無法處方給豬，飼料業者哪怕只添加1個ppb到飼料裡，都是違法，要被判刑和罰款的！一個（指苯巴比妥）是有食藥署發的藥品許可證，單方的治療適應症是癲癇，複方的適應症有氣喘的，有腸胃炎的。

蘇偉碩強調，一個（指萊克多巴胺）政府容許在肉品裡殘留10ppb，有些毒物專家說放心吃。一個（指苯巴比妥）是在檢驗值200奈克/毫升以下，應該判定為「未檢出」的，某位招姓毒理博士，卻堅持20、29和64都不能接受，必須「零檢出」！