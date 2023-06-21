國家交響樂團（NSO）將演出孟德爾頌的戲劇配樂作品《仲夏夜之夢》，並邀請劇場人洪健藏擔任說書人，洪健藏表示，這次使用的是鍾永豐改編版本，「他把莎劇中原本押韻的地方都保留下來並轉譯，我要用我的聲音去詮釋劇中所有角色，同時又要想像舞台上的橋段跟場景。」

同場音樂會還有另一首作品，由「貝多芬國際鋼琴大賽」首獎得主、德國鋼琴家赫伯特．舒赫（Herbert Schuch）演奏的拉威爾《左手鋼琴協奏曲及舒霍夫的鋼琴協奏曲》。

赫伯特．舒赫表示，「舒霍夫的鋼琴協奏曲，是1923年時於德國柏林所創作，為歷史上第一首爵士混合古典音樂的鋼琴協奏曲，非常獨特，能在音樂中感受到那個時代的柏林，一個充滿活力且瘋狂的大都會城市。而拉威爾的《左手鋼琴協奏曲》，是拉威爾受第一次世界大戰中失去右手的鋼琴家委託所作，擅長凝造華麗色彩的拉威爾，在旋律中引用許多爵士樂的效果聲部，是此作品最突出的特色之一。」

演出將於6月30日在台北國家音樂廳登場。