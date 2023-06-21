新光金21日召開董事會，確定副董事長由吳東明出任，而總經理雖內定為陳恩光，但因尚未完成金管會核准、來不及到任，由金控副總兼發言人林宜靜暫代，至於子公司新光人壽、新光銀行、元富證等三家子公司的董事名單也出爐，新壽董事長內定為魏寶生、新光銀董事長則內定賴進淵，但要待6月29日各子公司董事會通過後才能定案。

新壽面臨鉅額虧損與接軌IFRS17挑戰，今年半年報出爐後RBC更恐掉到200％以下，不管誰接董事長，當前要務就是面臨增資問題，及金管會緊盯的壓力，為何前保險局長、前凱基銀董事長魏寶生敢接手？魏寶生21日接受本報獨家專訪時指出，最大原因是始於他「有使命感」。

魏寶生指出，當初新光來找他時，他一開始就答應了，並沒有什麼三顧茅蘆的情節，主要是他覺得新光人壽本質是一家好公司，若有機會幫忙轉型、擦亮公司品牌，他很願意貢獻一己之力。

據悉，新光金董事會已完成人壽、銀行、證券等三家子公司的董事名單，並預定在6月29日，正式選出三家子公司的新任董事長，屆時除了元富證券董事長陳俊宏續任，人壽及銀行的新任董事長，內定分別為魏寶生和賴進淵。

金融業資歷深厚的魏寶生、人稱「寶哥」，曾任金管會保險局長、凱基銀行董事長、美亞產險董事長、友邦證券董事長、友邦證券投顧董事長、金管會保險局長、富盛投顧副董等職。魏寶生執掌過證券、銀行、產險、投顧等公司，6月29日若董事會通過、接手人壽公司董事長，將更完整人生事業拼圖。