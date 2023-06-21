全台Me Too風暴持續延燒，屏縣府21日在總圖開「私密勿流-數位性私密影像散布防制」展，盼藉此喚起社會對此議題的重視。（謝佳潾攝）

全台「Me Too」風暴大爆發，持續延燒政界、演藝圈等，其中不乏數位性別暴力案件，屏縣府21日在總圖舉辦《私密勿流-數位性私密影像散布防制》展，盼喚起社會對此議題的重視，而縣長周春米在談話時，因想起當立委推動相關法案的無力感，不禁幾度哽咽。

全台Me Too風暴持續延燒，屏縣府21日在總圖開「私密勿流-數位性私密影像散布防制」展，盼藉此喚起社會對此議題的重視。（謝佳潾攝）

周春米指出，前幾年她還在當立委時，面對相關議題都感到很無力，以性私密影像來說，它造成的傷害是無止盡的，被害人會一直害怕、恐慌，不知影像何時會被散播，所幸經長年奮鬥、積極推動相關法案後，成功結合科技制度、成立影像移植中心等，終於可以幫被害人終結夢魘。

「這不是你的錯，我們不要就這樣算了！」談及此事，周春米不禁哽咽道，她知道有很多獨自暗夜哭泣、害怕的受害者，她現在從立委變成縣長，肩上的責任也更重，她承諾會保護更多受害心靈、成為他們最溫暖的防線，同時也呼籲被害人勇敢站出來，不要怕。

全台Me Too風暴持續延燒，屏縣府21日在總圖開「私密勿流-數位性私密影像散布防制」展，盼藉此喚起社會對此議題的重視。（謝佳潾攝）

周春米相當重視該議題，性私密影像相關法案於2月經總統公布後，她立即指示社會處籌辦該展覽，周春米說，不是刻意挑選這個時間辦展，而是就這麼剛好挑選的時間點遇上全台深陷「Me Too」風暴之際，這也讓她思考很多事情。

她相信，當身處於風暴襲擊中，眾人會站在一起，用溫暖的雙手及陪伴，接住受害者，並一同譴責外流、轉傳的加害者，請大家謹守「不點閱、不下載、不分享、不譴責被害人、勇於求助」等5大原則，讓自己遠離數位性別暴力。

屏縣府表示，《私密勿流-數位性私密影像散布防制》展覽展至8月27日，有8大主題，分別為線上遊戲點數誘騙、網路交友詐騙、親密關係間的情緒勒索、同儕間的壓迫、網路打工詐騙、組織犯罪、檢討被害人及呼朋引伴的求上車等，以AI模擬真實人物影像故事情境，讓民眾理解各種網路陷阱。

社會處表示，若民眾遭遇性私密影像被散播，可採取蒐證、備份、求助、通報等措施幫助，「未經同意拍攝或散布性私密影像」不只是性暴力，更是犯罪行為。

社會處指出，目前除有刑法、犯罪被害人保護法、兒童及少年性剝削防制法、性侵害犯罪防治法，以及中央已建置性影像處理中心提供協助外，縣府也針對成人性影像被害人，受理性影像處理中心轉介後，將派社工專責提供服務，包含訴訟諮詢、陪同偵訊、陪同出庭、心理諮商與輔導。

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