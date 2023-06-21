一名女網友20日發文指控，多年前她開車送財經名嘴回家時，竟被酒後亂性強吻襲胸，直接點名該名嘴就是阮慕驊，阮也立刻發表聲明反駁是莫須有的指控。女網友今( 21 日)也再度發文說「主管、電台知不知情這裡應該就夠清楚了」，並貼出與電台主管的對話紀錄，對話中主管直接提到「沒跟阮說甚麼」、「會跟上面呈報，所以妳受委屈的過程我會描述」。

女網友今在臉書發文，「我沒有做錯事，我也不需要理虧，阮慕驊先生是您難辭其咎，也許需要大家的幫忙，讓阮先生喚醒記憶」，也直言嗆說「道歉沒有這麼難，一直圓謊比較難」。

女網友也貼出與電台主管的聊天紀錄，主管說「會跟上面呈報，所以妳受委屈的過程我會描述」、「我會跟老闆娘說，且也是保護妳的受害立場」。兩人對話中，主管也提到：｢目前我都沒有跟阮說些甚麼，不會造成妳難堪的」。

女網友說，「主管、電台知不知情這裡應該就夠清楚了，低姿態是我一個做新人該有的態度，但我不應該被這樣對待。」

財經專家阮慕驊。（資料照）

該名女網友昨日發文控訴，自己酒量差所以不喝酒，總監讓她負責開車送名嘴回家，但竟被名嘴酒後亂性強吻襲胸，還約自己去他山上豪宅，說要看電影《蜘蛛人》，讓她後來遇到都會覺得自己很髒。女網友在文末也直接點名「阮慕驊先生」。

阮慕驊昨晚也發聲明，「這是莫須有的指控，既然是不存在的事，本人不會也無從回應，任何口水戰及媒體戰都很無謂，如果相對人認為本人有任何踰矩行為，敬請依法律途徑尋求救濟，本人決不迴避。相對的，如果對本人名譽產生損害，本人也會保留法律追訴權。這件事已交由律師代為回應處理，自己不會再就這個事情表示意見，如果有任何問題，請洽詢他的法律顧問謝昆峯律師」。

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