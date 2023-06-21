法國「外亞維儂藝術節」及英國「愛丁堡藝穗節」走過疫情影響，首度恢復國際實體交流，今年也將有台灣多組表演藝術團隊前往演出。

文化部長史哲表示，2023年的外亞維儂藝術節及愛丁堡藝穗節可說是在歷經3年疫情影響後，真正的疫後「藝情大爆發」。此次代表台灣的八個團隊，不管是以音樂、戲劇、舞蹈、肢體及新馬戲等不同表演藝術形式，展現台灣原住民文化、田野、社會關懷、內心探索、文化傳承、親子語彙，到表演者於日常生活中的雙重思辨等各面向內容，代表的都是台灣的多元文化，以及堅韌的島嶼生命力，相信所有團隊一定能順利完成將「台灣文化」這張名片遞向世界的重要任務。

「外亞維儂藝術節」將於7月7日至29日舉行，本次獲選作品包括「艸雨田舞蹈劇場」藉由舞蹈動作的暗喻與指涉，與人們進行內在對話的《逐流》；「福爾摩沙馬戲團」以遊走在常規間隙與邊緣的馬戲表演者，揭露其雙重身份和思維行動的《嘛係人》；「翃舞製作」透過舞者間碰撞牽引，揭示人性面對內心狀態時焦慮不安的《羽人》；以及「莊國鑫原住民舞蹈劇場」以台灣原住民族阿美族於豐年祭中的肢體元素，傳遞原住民族獨有文化底蘊的《Sakero》。

「愛丁堡藝穗節」於8月4日至28日舉辦，今年邁入第10屆的台灣季（Taiwan Season）將展演「両両製造聚團」以語言和文字進行拆解，透過遊戲探索其聲音和形狀的跨齡作品《一字一世界》；「創造焦點」以馬戲敘事，詮釋當代對於女性看法與想像的《＃Since1994》；「複象公場」藉由文字、聲光與戲偶回應當今世界狀態，極富生命力的作品《回家》；以及「0471特技肢體劇場」自去年經歷外亞維儂淬鍊後，再次透過《Duo》探討關係中的波動與曲折。