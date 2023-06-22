歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天表示，歐盟為了同意與烏克蘭展開入盟正式談判所設下的7項改革標準條件，基輔已經達成其中2項。

法新社報導，歐盟去年6月授予烏克蘭歐盟候選國地位，當時是在烏克蘭遭到俄羅斯全面侵略之後，歐盟所採取具有重大象徵意義的行動。歐盟執委會今天與所有27個成員國駐歐盟常任代表召開會議時，發布這項最新消息。

歐盟對烏克蘭所列出的7項條件，包括加強打擊普遍的貪腐情況及司法改革。歐盟外交官表示，基輔如今已達成的2項要求，是關於切斷政治對媒體的影響力及司法方面的改革。

歐盟外交官還說，在其餘5項條件上，烏克蘭也被認為「有所進展」。

歐盟執委會預定今年10月發布對烏克蘭改革進度較完整的評估，並就是否與基輔展開入盟正式談判提出意見。

烏克蘭不斷推動能在今年內展開談判，並強調其在俄軍交戰同時，還在改革上持續有重大進展。