下潛北大西洋深處探訪1912年沉沒郵輪「鐵達尼號」殘骸的潛水載具「泰坦號」（Titan）18日出發後不久即失聯。鐵達尼號殘骸躺在水下1萬2500呎（約3810公尺）的海底，外界研判泰坦號可能卡在殘骸之間，這深度相當於美國大峽谷懸崖高度2倍、台北101大樓7.5倍，若以紐約自由女神像高度換算則將近41倍。

英國《每日郵報》報導，一百多年前撞上冰山沉沒的鐵達尼號斷成兩截，躺在水深1萬2500呎海底。泰坦號很可能就在殘骸位置附近的海底。

TITANIC #OCEANGATE

The Titan submersible, by #OCEANGATE, lost contact 1 hour 45 min into its dive on Sunday



UPDATE: Less than 40 hours of oxygen left



How DEEP is the 5 passenger sub?

Somewhere near Titanic, around 3700 Meters.

How deep is 3700?

This video tries to explain pic.twitter.com/qfJtY4leTN — Sanjeev Preet 🔥 (@SanjeevPreet) June 21, 2023

《每日郵報》以地球知名人造高樓的樓高，與鐵達尼號葬身海底1萬2500呎深度相比較得出驚人結果：目前世界最高樓阿拉伯聯合大公國哈里發塔（Burj Khalifa，高2217呎）的5.6倍；紐約帝國大廈（Empire State Building，高1250呎）的10倍；法國巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower，高1083呎）的11.5倍；英國倫敦大笨鐘（Big Ben，高315呎）的39.6倍；美國紐約自由女神像（Statue of Liberty，高305呎）的41倍。這些人造建物與鐵達尼號所處的海底深度一比，實在小得可以。

1912年沉沒於北大西洋的鐵達尼號躺在大約3810公尺深的海底，探訪殘骸的觀光潛艇「泰坦號」受困地點可能也在殘骸附近。

用508公尺高（約1667呎）的台北101比擬，鐵達尼號所處水深約為樓高的7.5倍。若用谷深6000呎的美國大峽谷（Grand Canyon）相比，水深相當谷深的2倍多一點。

隸屬美國旅遊公司「海洋之門」（OceanGate）的泰坦號，美東時間18日凌晨2時30分（台灣時間17時30分）從加拿大紐芬蘭（Newfoundland）省聖約翰（St. John's）水域出發，準備潛至聖約翰以南約700公里處、1萬2500呎深的海底探訪鐵達尼號殘骸，潛艇每15分鐘會向「母船」極地王子號（Polar Prince）送訊聯繫，豈料出發不到2小時即與水面失聯。

泰坦號下潛北大西洋失聯後，已有多艘船隻在失聯處週邊海域持續搜救，分秒必爭。（路透社）

潛艇內一共5人，包括58歲英國億萬富豪探險家哈定（Hamish Harding）、法籍潛水器駕駛員納爾吉奧萊（Paul-Henry Nargeolet）、海洋之門執行長羅許（Stockton Rush）、巴基斯坦首富沙札答達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）。

艙內氧氣預計美東時間22日清晨6時就會耗盡，美國、加拿大等國已派出搜救隊伍全力尋找泰坦號下落。搜救隊伍後來偵測到泰坦號傳來敲擊聲，最後一次接收到的時間點是美東時間19日上午10時（台灣時間晚間9時）。然而泰坦號確切位置到底在何處，搜救單位仍未掌握，泰坦號命運未卜。