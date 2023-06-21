許多人都會透過美式賣場好市多的官網採購生活用品。一位網友近日表示，近日獨居的他透過好市多官網買了貓砂，沒想到貨運司機把10包貓砂丟在一樓後直接離開，導致手骨折的他只能自己慢慢搬回沒電梯的五樓住家，他的姐姐也遇到相同狀況，不過好市多客服指出，公司合約有規定司機一定要上樓，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，獨居的他因為車禍手骨折，由於沒辦法到實體賣場搬貓砂回家，於是透過官網買了10包貓砂，沒想到好市多合作的物流公司司機把貓砂丟在一樓後，人就直接離開，手受傷的他只好自己一人一次2包、分五趟把貓砂搬回家，「而且這已經不是第一次」。

原PO指出，他向好市多客服確認後，對方說明網購「一定要送上樓」，他只好請對方向貨運公司反映，不過由於狀況仍未改善，他只好改向寵物用品店訂購，另外他姐姐也有同樣經歷，透過好市多官網訂購貓砂，結果遭到司機丟在一樓就走人。原PO氣得怒轟，「總之只要好市多還是跟大X合作，我就不可能再使用他家的網購」。

對此，許多網友紛紛回應，「好市多跟大X簽約應該是含上樓費的；但貨運服務品質就那樣…好市多應該要考慮改用宅配業者送貨，服務就會提升！反正費用消費者買單」、「大X貨運真的很爛！我們訂好市多的貨跟安麗的都是大X送的，我們也不用送上樓就是一般住家，他們常常連電話都沒有打就直接把貨丟在家門口，訂的東西都好幾千塊啊！被人拿走了要算誰的！跟好市多客服反應多次了，一樣是沒改善」、「大X本來就那樣～所以網購我都會問是哪家配送，賣家選大X我會直接飄走找別家」。