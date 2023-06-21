民眾黨2024總統參選人柯文哲2014年時曾稱反對服貿，如今發表國政白皮書，卻改口主張重啟服貿。民進黨台北市議員許淑華批評，再次啟動與大陸的服貿談判，無異於玩火自焚，若柯自許是務實外科醫生，請好好替那需要急救的國際政經知識裝上葉克膜。

許淑華感嘆，「中國已經不是昔日的中國，柯文哲也已經不是昔日的柯文哲。」看見柯文哲終於圖窮匕現，在海峽論壇前亮出「重啟服貿」。10年前的柯文哲，曾經一起談論這些台灣面臨的困境、一起思索如何與大陸折衝，一起因共識而站出來反對服貿，也一起上街。柯也因此得到會因服貿而受害的年輕人的支持，從此踏入政壇。

許淑華質疑，10年前的柯文哲內心的真正想法是什麼，是真心認同上街的男女老少守護國家的理念？還是只是覺得這些年輕人好騙好操弄？又或者是這些年來柯文哲多次違背「公開透明」的承諾，使思想與利益結構逐漸的轉變？

許淑華指出，當年因為反對服貿，遭受無數指責，被說是不顧經濟、操弄意識形態，在害中華民國、害台灣鎖國。如今10年過去，台灣沒有因為十幾萬人擋下的服貿而衰退，反而因此躲過後來美中貿易戰下對中國大陸與其相關企業的種種制裁，歷史的當下孰是孰非往往說不清，真相是時間的女兒。

她說，反服貿從來不是意識型態問題，不是一昧的反中，也不是害中華民國或是害台灣，更不是只管政治不顧經濟，反而是站在台灣要能長遠經濟發展的角度，才站出來反對這顆包著糖衣的毒藥。

她分析，台灣作為一個島國，必須要與世界貿易。與大陸貿易、互動當然可以，也是必須，但是如何談判、如何權衡，如何在得失之間拿捏，如何堅守自己的底線，不讓歷史上不斷出現的慘劇重演？都不只是單純的經濟問題，更牽涉複雜的國際關係。

她解釋，國際貿易、政治問題，本來就不是全有全無，而是在過程中時刻審時度勢，不斷的折衝，為的是讓國家與人民得到一個相對之下最好的結果。而審視目前的國際局勢、美中關係，與台灣所在的國際政經處境，台灣的任何一位政治人物，都絕不該在此時此刻自以為聰明的，再次啟動與大陸的服貿談判，這無異於玩火自焚。

許淑華喊話，大陸過去的一再背信與如今的衰退，柯文哲看見了嗎？美中對抗、烏俄戰爭後，民主與獨裁陣營堅壁清野的世界局勢，柯文哲真的瞭解嗎？柯如果知道大陸過去的行徑、如今的衰退，更知道美中對抗局勢下，台灣的一舉一動必須更加謹慎。卻在此時故意拋出服貿議題，是還沒有放棄在美國銷售失敗的強國等距？

她批評，柯很可能慣性的扯東扯西，一下子扯派系說新潮流、一下子說民進黨執政為什麼還要跟中國大陸做生意，這種「柯文哲、（國民黨台北市議員）徐巧芯、（名嘴）朱學恒式的全有全無煽動式轉移焦點討論法」，過去幾年大家已經領教很多，希望這次這樣重大的政經問題，柯文哲別再打這種迷糊仗。

她炮轟，放下柯於市長任內慣用的譁眾取寵的「鯊魚理論」，在重大的國際問題上，若再到處反覆自以為在引導鯊魚，所傷害的不再只有台北市民，而是台灣長期以來建立的國際互信與台美關係。「若柯文哲真的是自許的務實外科醫生，請你停止胡亂揮舞那把到處亂割人的手術刀，好好替你那需要急救的國際政經知識裝上葉克膜吧！」