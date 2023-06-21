上個月，美國有個準媽媽通知老公自己有喜了，竟把2槓的驗孕棒塞入冰淇淋裡，並故意叫老公來吃，由於現存的驗孕棒使用尿液分析，不知情的老公在吃到後立即從「驚喜變驚嚇」，趕緊去漱口，後續的爭吵可能少不了。這種情節終於可以停止了，因為世界上第一個唾液驗孕測試棒上市，這比在棍子上小便來簡單的多。

新阿特拉斯(New Altas)報導，唾液驗孕棒是以色列初創公司Salignostics 所發明的，名為SaliStick。其運作方式與傳統式略有不同。棒子的末端可以轉開，是個棉花棒來收集口水，可以含在嘴裡讓它吸收，然後裝回測試棒末端，口水就會與試劑作用，10分鐘後得知結果，2道槓代表懷孕，1道槓代表沒中。總而言之，過程與我們熟悉的COVID-19 口水測試更類似。

它測試的是一種稱為β-hCG(乙型絨毛膜促性腺激素)，俗稱妊娠激素，通常在懷孕的3到4周後就會反應到全身，當然也會在唾液中被檢測到。

在上市之前，對300多名女性進行的臨床試驗中，SaliStick證明它的準確率，從月經沒來的第一天開始進行測試，其準確率達到95%。另外，公司還設計了一個APP，可以上傳結果與與親人分享，儘管照片通常也能起到同樣的作用。

雖然它的準確率還是比傳統的尿液測試法略低，但優點是不需要找洗手間，也就沒有尿到手上的尷尬。但是它需要正常濃度的唾液，因此必須在進食或飲水後等待30分鐘，才能準確測試。

Salignostics 自 2016 年成立以來，就在開發一系列唾液測試，不過目前僅在英國和愛爾蘭有售，目前正向美國FDA 申請核可，期望進入美國市場 。

目前該公司已在擴大生產規模，以每月100萬支為目標，英國售價為9.99英鎊（約400新台幣），這價格與傳統的尿液型驗孕棒差不多。