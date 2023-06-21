中國大陸證監會發布《關於深化債券註冊制改革的指導意見》，將加大對債券嚴重違法違規行為的查處力度，構建行政、民事、刑事立體化追責體系；提高優質企業融資便利性，積極服務國家重大戰略和重大項目建設。

香港《信報》報導，意見指出，要優化債券審核註冊機制，強化以償債能力為重點的訊息披露要求；建立分工明確、高效銜接的審核註冊流程，完善全鏈條監管制度安排，加強品質控制和廉政風險防範。強化債券存續期管理，完善債券日常監管體系，健全市場化、法治化、多元化的債券違約風險化解機制。

此外，還要壓實發行人和中介機構責任。明確發行人應當嚴格履行本息償付義務，加強募集資金管理。着力建設以機構投資者為主的債券市場，健全投資者保護機制。

證監會也發布了《關於註冊制下提高中介機構債券業務執業質量的指導意見》，指出將完善以發行人品質為導向的盡職調查體系，強化主承銷商督促發行人提升訊息披露品質職責，加強承銷環節全過程規範管理；增強受託管理機構持續跟蹤監測和主動管理義務等。

同時，明確提高會計師事務所、律師事務所、信用評級、資產評估等執業品質監管要求，實現中介機構債券業務全覆蓋。完善監管制度規則，加強中介機構檢查督導，強化債券承銷分類管理。