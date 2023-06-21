美國聯準會（Fed）暫停升息，但高利率環境已造成嚴重負面衝擊，美國各大城市無家可歸的遊民人數今年以來明顯增加，據《美國醫學會期刊》指出，美國因貧窮死亡的人數年近20萬人。前立委郭正亮20日在《頭條開講》節目表示，美國醫療保險負擔龐大，補助不到的人會病死，繳不出房貸流落街頭，也會造成死亡。前立委蔡正元指出，舊金山柏克萊大學已經有無家可歸者的帳篷區，耶魯、哥倫比亞大學周邊狀況也不好。

「就是薪資成長跟不上通膨嘛！」郭正亮表示，美國的通膨，去想一想，食品漲了多少？怎麼可能只有7％？所以生活當然就變困難了。所以拜登為什麼他的預算要那麼大？Medicaid社會醫療保險方面的一毛錢都不能刪！就是完全沒有保險的人，你要提供他最低限度的醫療補助。

郭正亮指出，而那個醫療補助到了一定的程度，就沒有辦法補助了，「所以你得病，你就死了！」而且貧窮還會衍生出其他的問題，比方說房子就被沒收了。如果交不出房貸，沒有幾個月，美國就直接封了，把你趕走，他們是非常嚴厲在執法的，所以街頭的人就愈來愈多。

「那你就會碰到一些，你平常不會碰到的疾病。」郭正亮強調，或者是吸毒，或者碰到一些平常不會碰到的攻擊。事實上去看舊金山就知道了，「不要說芝加哥，舊金山就跟以前我的認知差非常遠，治安非常不好！」

蔡正元提到，這些在任何國家都很容易處理，就是在美國處理很困難，比如說舊金山柏克萊大學外面，已經形成一個homeless無家可歸者的帳篷區，「更不用說亮哥的耶魯大學，城外也不是很理想！」哥倫比亞大學向北的哈林區更糟糕。