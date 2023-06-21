今年的NBA選秀將出現一位「史上最弱」的候選者，21歲的海伯（Jordan Haber）從來沒有打過籃球校隊，現在他成為近300位候選的「籃球好手」之一。海伯是美國佛羅里達大學畢業生，秋天要入學紐約市葉史瓦大學法學院，他有一次無聊翻了NBA的勞資協議，在273頁的地方發現一個漏洞，他就和朋友打賭「我可以參加今年NBA選秀。」

海伯果然成功鑽漏洞擠進了選秀，絕大部分的候選者都打過聯盟認可的大學籃球或是海外籃球，海伯與其中17人列在「不明」的分類。但是聯盟找不到擋下海伯的理由，就允許他參加選秀。

「我是海伯，2023年NBA選秀梯次成員，我很快就會成為落榜的一員。」海德5月中在TikTok宣布這個消息，吸引320萬人次觀看。海伯對《洛杉磯時報》解釋，他只有3至4個月時間可以處理，其中還有很多文書作業，一般人只是覺得浪費時間而不會去做。

海伯說：「我想大家小時候都夢想過可以成為職業運動員。」海伯平常興趣的是星際大戰與動畫相關的東西，他也提到對於體育和娛樂的法律有興趣，他在佛州讀大學，所以是邁阿密熱火的球迷。今年的選秀狀元預計是法國長人文班亞馬（Victor Wembanyama），文班亞馬被認為是足以扭轉球隊命運的奇才，狀元籤在馬刺隊手裡。