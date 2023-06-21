經過歐洲5站國際賽事洗禮，中租羽球隊女將黃瀞平磨練得更有耐心，累積不少經驗，目前世界排名第68的她，21日在2023台北羽球公開賽女單首輪22比20、21比15擊退馬來西亞一姊吳堇溦，收下個人生涯在台北賽也是超級300系列賽首勝，挺進16強。

面對世界排名第30的吳堇溦，黃瀞平坦言賽前沒想過贏球，「但碰上這種世界級頂尖選手，就是要有耐心，知道過程會很多拍，要去打好每顆球。」

中租羽球隊教練楊鈞翔認為，黃瀞平過去全中運國女、高女都拿過金牌，再經過今年5月中原全大運，為台北商大奪下隊史首面女單金牌，獲得更正面的肯定，整體信心提升，到了台北賽前歐洲5站國際賽，不管成績表現好壞，都有所收穫。

吳堇溦則表示，首局20比17握有3個局末點領先時沒有拿下，後面打得太著急，發揮得不太理想，她也稱許黃瀞平在攻擊上很強勢、很兇，造成自己不少的困擾。