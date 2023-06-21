經過歐洲5站國際賽事洗禮，中租羽球隊女將黃瀞平磨練得更有耐心，累積不少經驗，目前世界排名第68的她，21日在2023台北羽球公開賽女單首輪22比20、21比15擊退馬來西亞一姊吳堇溦，收下個人生涯在台北賽也是超級300系列賽首勝，挺進16強。

面對世界排名第30的吳堇溦，黃瀞平坦言賽前沒想過贏球，「但碰上這種世界級頂尖選手，就是要有耐心，知道過程會很多拍，要去打好每顆球。」

中租羽球隊教練楊鈞翔認為，黃瀞平過去全中運國女、高女都拿過金牌，再經過今年5月中原全大運，為台北商大奪下隊史首面女單金牌，獲得更正面的肯定，整體信心提升，到了台北賽前歐洲5站國際賽，不管成績表現好壞，都有所收穫。

吳堇溦則表示，首局20比17握有3個局末點領先時沒有拿下，後面打得太著急，發揮得不太理想，她也稱許黃瀞平在攻擊上很強勢、很兇，造成自己不少的困擾。

籃球》亞洲盃女籃賽名單公佈 鄭慧芸領軍MVP好手出征
TSG帆船賽祭百萬獎金招好手 提升台灣國際能見度
MLB》大谷翔平獲單周最佳肯定 狂拿188萬票登美聯明星賽票王
#羽球 #台北公開賽 #台北羽球公開賽 #中租 #黃瀞平