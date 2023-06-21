今(21)日抖音網紅耀樂舉行記者會，說明16歲時遭到藝人炎亞綸硬上、劈腿、被偷拍床上私密片，甚至私密片遭到外流一事，沒想到，他猝不及防看見炎亞綸出現在記者會現場，並且鞠躬道歉；對此相關行為，衛福部保護司表示，據受害者「耀樂」所描述，藝人炎亞綸恐涉及「妨害性自主」，最重判10年，《兒少性剝削防制條例》拍攝兒童或少年性影，最重判7年，且屬非告訴乃論，司法警察機關若知悉，照理需要立案調查。

昨(20)日晚間，抖音網紅耀樂在IG發文控訴，2018年他當時才16歲便遭到藝人炎亞綸硬上，並未經同意偷拍性愛影片，甚至影片還被外流出去，導致他休學、沉寂，而今(21)日他召開記者會，沒多久藝人炎亞綸突現身，並在鏡頭前鞠躬道歉，「我要在這裡再一次跟你(耀樂)說對不起，讓你承受了人生中不該承受的事情」，並再次鞠躬離開現場。

針對此事件，衛福部保護司長張秀鴛受訪時表示，《兒少性交易防制條例》於2015年已修為《兒童及少年性剝削防制條例》，當時已將拍攝性影像納入，若受害人陳述屬實，恐涉及《兒童及少年性剝削防制條例》和《刑法》的妨害性自主等規範，司法警察機關若知悉，應立案調查。

「妨害性自主」部分，依據《刑法》第221條，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑。

《兒童及少年性剝削防制條例》則明訂，拍攝、製造兒童或少年之性影像等行為，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金；另以強暴、脅迫、藥劑、詐術等違反他人意願，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像等行為，可處7年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。

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